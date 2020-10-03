Минстранс обратился к жителям Кузбасса в связи с ситуацией с коронавирусом Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Министерстве транспорта Кузбасса рассказали о том, какие меры противодействия коронавирусу предпринимаются на вокзалах.

Ежедневно растет количество заболевших коронавирусом. Но жизнь отменить нельзя, и многие жители региона по-прежнему должны пользоваться общественным транспортом. О том, какие меры по противодействию распространению коронавируса предпринимают специалисты, рассказали в региональном Министерстве транспорта. Так, во всех залах ожидания. Кассовых залах, туалетных комнатах, досмотровых зонах, входных группах и прочих помещениях ежедневно проводят уборку с использование высокоэффективного дезинфицирующего раствора. Этот раствор безопасен для людей, но активен в отношении вирусов. Также регулярно проводится очистка систем вентиляции и кондиционирования, во всех помещениях установлены средства для мытья рук и кожные антисептики..

- На вокзалах и станциях пассажиров оповещают о мерах профилактики, нанесена специальная разметка, размещены указатели и памятки с информацией о необходимости соблюдения дистанции 1,5 метра друг от друга при пользовании услугами железнодорожного транспорта, - отметили в пресс-службе Министерства транспорта. - Вокзальные комплексы оборудованы бесконтактными инфракрасными термометрами, проводится звуковая трансляция по громкоговорящей связи о профилактике новой коронавирусной инфекции.

Всех жителей региона попросили при посещении общественных мест использовать индивидуальные средства защиты.