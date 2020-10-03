Чиновник получил условный срок после гибели ребенка из Кемерова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 год и 6 месяцев условного лишения свободы с запретом на такой же срок занимать определенные должности – такое наказание понесет работник администрации Кемеровского муниципального округа, по чьей вине погиб ребенок.

48-летний экс-работник администрации Кемеровского муниципального округа признан виновным в халатности, повлекшей смерть человека по неосторожности. Трагедия же произошла 16 мая 2020 года в поселке Сосновка Кемеровского района. Тогда пропал 6-летний мальчик, который на несколько минут остался без присмотра. Ребенка искали всем поселком, привлекались волонтеры. В конце концов, его обнаружили в заброшенном резервуаре с открытым люком и наполненном водой.

- В ходе предварительного следствия установлено, что осужденный в силу своих должностных обязанностей должен был осуществлять выявление ветхих и бесхозных, с признаками аварийности объектов и принимать меры по сносу и ограничению доступа к ним в целях недопущения несчастных случаев, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Чиновник знал о незакрытых бесхозных металлических резервуарах, однако не ограничил доступ к ним. И это завершилось трагедией. Экс-сотрудник администрации признал вину. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с запретом занимать определенные должности сроком на 1 год 6 месяцев.

В региональном Следкоме также отметили, что на территории поселка находились еще четыре таких резервуара, люки в которые находились на уровне земли. Их извлекли оттуда, а поверхность земли заровняли.

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