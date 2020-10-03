Стадо баранов попало под колеса машины в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео инстаграм, ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК

Выбежавшие на дорогу в Новокузнецке бараны спровоцировали ДТП. Последствия аварии очевидцы сняли на видео.

На Заводском шоссе произошло ДТП, участниками которого стали бараны. Как сообщают очевидцы, стадо мирно паслось неподалеку от автозаправочной станции, что рядом с остановкой «Садовая». В какой-то момент к ним подбежала собака. Напуганные животные тут же побежали в сторону проезжей части и буквально бросились под колеса проезжавших автомобилей.

Три барашка погибли под колесами машин, один из автомобилей серьезно пострадал. Многочисленные комментаторы в соцсетях принялись юморить: «Так это реально барана сбили!», «Шел не по переходу – вдвойне баран!»

Впрочем, большинство автомобилистов, которые часто ездят по дороге, соединяющей Заводской район с Центральным, выразили сочувствие водителю разбитой легковушки и рассказали, что стадо постоянно пасется в этом месте, причем нередко без присмотра пастуха. Также многие отметили, что в этом месте на проезжую часть могут выходить даже коровы.