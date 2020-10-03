Никто никуда не летит: в Новокузнецке из-за тумана не летают самолеты Фото: Екатерина РОМАНОВА

Опустившийся на город густой туман парализовал работу аэропорта имени Волынова. Все самолеты задерживаются.

Так, до утреннего тумана успел приземлиться самолет, летевший из Домодедова – на 05.35. а вот следующий рейс, следовавший из Шереметьева – на 06.45 – задерживается до 12 часов. Так же, как и рейс, следующий через Новокузнецк из Екатеринбурга в Казань.

Туман в Новокузнецке. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Соответственно, отложены и вылеты всех трех утренних рейсов. Ожидаемое время вылета несколько раз переносилось. Так, согласно электронному табло, в Казань самолет должен был отправиться в 09.30 вместо -8.30, в Домодедово – в 10.00 вместо 06.45, а в Шереметьево в 12.45 вместо 07.50. Однако до сих пор статус всех трех самолетов значится как «Задержан». Вылет перенесен на время, когда погода наладится.

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