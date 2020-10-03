Бабье лето на два дня: в Кузбассе резко потеплело Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В этом году лето баловало кузбассовцев хорошей – и даже аномально жаркой! – погодой. Вот и сейчас, в первые выходные октября оно вновь вернулось в регион.

Бабье лето в Кузбассе уже прошло, но решило вновь вернуться – пусть и всего на два дня. На выходные синоптики обещают хорошую теплую погоду, без существенных осадков. Так, в Кемерове в субботу синоптики «Гисметео» прогнозируют +12 градусов, переменную облачность и отсутствие осадков. В воскресенье же тепло сохранится, однако возможет дождь.

Погода в Кемерове. ФОТО: Гисметео.

В Новокузнецке и в субботу, и в воскресенье погода будет ясной, осадков не ожидается. Столбики термометров в субботу достигнут отметки +11 градусов, а в воскресенье – 14 градусов тепла.

Погода в Новокузнецке. ФОТО: Гисметео.

Но уже в понедельник короткое бабье лето завершится и температура постепенно начнет снижаться. И уже со вторника, 6 октября, температура воздуха будет чуть выше нуля, пройдут дожди, мокрый снег, возможны грозы, а максимальная скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Никто никуда не летит: в Новокузнецке из-за тумана не летают самолеты

Опустившийся на город густой туман парализовал работу аэропорта имени Волынова. Все самолеты задерживаются. (подробности)

Где в Кузбассе ночью выпадет снег

Грядущая ночь будет холодной и ненастной - такой прогноз погоды дает Кемеровский гидрометцентр. (подробности)