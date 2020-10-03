Еще три кузбассовца с коронавирусом умерли за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Вновь выросло число умерших пациентов, у которых ранее медики диагностировали коронавирус.

На утро 3 октября стало известно еще о трех случаях смерти среди пациентов с коронавирусом. Теперь общее число случаев с летальным исходом составляет 118 человек.

- У женщины 1958 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщает оперативный штаб. - У мужчины 1948 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Третий умерший пациент с коронавирусом – новокузнечанка 1992 года рождения. У нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с тяжелой сопутствующей патологией.

Всего же за минувшие сутки в Кузбассе выявили 169 новых случаев COVID-19. А общее число заболевших достигло 10508 человек.

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