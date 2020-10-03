Снова антирекорд: еще 169 кузбассовцев заболели коронавирусом

Снова рекорд: еще 169 кузбассовцев заболели коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже несколько дней подряд Кубасс бьет свои антирекорды. Медики ежедневно выявляют все больше и больше новых заболевших коронавирусом. На утро 3 октября в регионе еще 169 человек в ковидом.

По данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом кузбассовцев с середины марта достигло 10508 человек. Из них 169 – за минувшие сутки.

В инфекционных стационарах сейчас получают лечение 2914 человек с диагнозом COVID-19, еще 2773 человека находятся на домашней 14-дневной изоляции, в обсерваторах и медицинских стационарах

Выросло и число случаев летального исхода. Так, еще три пациента, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. У жительницы Киселевска 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У жителя Ленинска-Кузнецкого 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У новокузнечанки 1992 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с тяжелой сопутствующей патологией.

Одновременно с этим медики зафиксировали и новые случаи выздоровления. Так, 93 пациента вылечились и выписаны из больниц, и теперь число выздоровевших составляет 7476 человек.

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