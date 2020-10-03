Названы территории с новыми заболевшими коронавирусом кузбассовцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вновь выросло число заболевших коронавирусом кузбассовцев: с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 10508 человек.

Больше всего новых заболевших коронавирусом медики выявили в Новокузнецке: здесь сразу у 36 горожан подтвердился диагноз. В Новокузнецком муниципальном районе – еще один заболевший.

В Кемерове за сутки число пациентов с COVID-19 выросло на 32 человек. Еще один заболевший – в Кемеровской муниципальном округе.

На третьем месте по числу новых заболевших находится Междуреченск. Здесь тесты на коронавирус оказались положительными у 20 человек.

В Белове 18 новых заболевших, в Беловском муниципальном районе – два.

В Анжеро-Судженске число новых заболевших на утро 3 октября составило 14 человек.

По 10 человек заболели в Киселевске и Осинниках. Также коронавирус выявили у пятерых жителей Тяжинского муниципального округа. Кроме того, еще у четверых жителей Таштагольского муниципального района подтвердился COVID-19. В Гурьевском муниципальном округе – трое заболевших.

По два новых заболевших в Краснобродском и Мысках, а также к Крапивинском муниципальном округе и Тисульском муниципальном районе.

По одному человеку заболели в Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, а также в Ленинск-Кузнецком и Яшкинском муниципальных округах и Мариинском муниципальном районе.

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