За гибель рабочего водитель трамвая в Кемерове получила условный срок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водитель кемеровского трамвая неправильно рассчитала тормозной путь, и это стало причиной трагедии. Под трамвай попал рабочий, проводивший ремонт.

Трагедия произошла в апреле 2020 года. В тот день бригада рабочих проводила ремонт трамвайных путей. Об этом это сообщили водителям трамваев, заступивших на смену, однако одна из них по каким-то причинам не ознакомилась с этой информацией. Позже 43-летняя водитель трамвая увидела на пути ее следования бригаду, но не снизила скорость и не смогла правильно рассчитать тормозной путь. В результате вагон совершил наезд на рабочего.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь женщина в течение двух лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, она должна будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей.