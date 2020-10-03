При каких симптомах коронавируса кузбассовцам надо вызывать скорую Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Ксения Радвилко, директор Кузбасского центра медицины катастроф рассказала, при каких симптомах коронавируса следует вызывать скорую помощь, а в каких случаях лучше не ждать бригаду, а самостоятельно обратиться в поликлинику.

Сегодня нагрузка на каждую бригаду скорой помощи многократно возросла, поэтому кузбассовцам, которые чувствуют недомогание, рекомендую не дожидаться приезда кареты скорой помощи, а самостоятельно обращаться в поликлинику. Исключение – дети: при появлении температуры и любых тревожных симптомов «скорую» нужно вызывать сразу.

Однако при некоторых симптомах и взрослым может помочь только скорая помощь. Среди них – высокая температура, которая держится больше трех дней и не спадает после приема жаропонижающих. Второй тревожный симптом – внезапное появление одышки. Особенно если она неожиданно стала появляться при обычных физических нагрузках вроде уборки.

- Важно понимать, что коронавирус не весь лечится в стационаре. Легкие и средние формы, которые не сопровождаются дыхательной недостаточностью, лечатся дома под ежедневным присмотром участкового терапевта. Если у вас по рентгену есть пневмония, но при этом нет клинических симптомов, угрожающих жизни, вы будете лечиться дома, - отметила Ксения Радвилко во время прямого эфира в сети инстаграм.