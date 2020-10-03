Неожиданное тепло будет в воскресенье в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В воскресенье в Кузбассе будет по-осеннему тепло и солнечно. Синоптики обещают ясный и немного ветреный день.

Впрочем, ночью будет по-прежнему холодно. По области ожидается 0…+5 градусов, а местами -1…-6, в Кемерове – от ноля до двух градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня – туманы.

А вот днем придет долгожданное тепло. Воздух прогреется до +9…+14 градусов, в Кемерове – до +11…+13. Воскресенье будет теплым, солнечным, и лишь время от времени на небо могут набегать облака. Вероятность осадков невелика. Южный ветер будет достигать скорости 4-9 метров в секунду, а при порывах – до 14.

Напомним, коротенькое – всего на два дня – тепло неожиданно пришло в Кузбасс после того, как местами в регионе выпал снег. На следующей неделе синоптики прогнозируют понижение температуры и осадки – вплоть до снега.

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