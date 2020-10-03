Сколько человек умерло от коронавируса в Кузбассе: данные Росстата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Данные о том, у скольких кузбассовцев, умерших в августе 2020 года, был диагностирован коронавирус, опубликовал Росстат.

В сводной таблице, которую опубликовал Росстат, представлены данные по всем регионам и округам России. Есть среди них и Кузхбасс. Согласно данным статистики, COVID-19 в августе стал основной причиной смерти кузбассовцев в 29 случаях. Еще в 136 случаях он не явился основной причиной смерти. Так, у 30 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений болезни. В 106 случаях Covid такового влияния не оказал.

Напомним, на утро 3 октября в Кузбассе зарегистрировано еще три случая смерти среди кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус. Таким образом, общее число умерших пациентовс коронавирусом достигло 118 человек. Кроме того, еще у 169 жителей региона диагностировано это заболевание – за минувшие сутки. Общее число заболевших – 10508 человек.

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