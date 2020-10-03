Ситуации на шахте «Лапичевская» прокомментировал замгубернатора Кузбасса Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов прокомментировал ситуацию с решением суда по шахте»Лапичевской».

На своей странице в социальных сетях Андрей Панов рассказал о том, как развивается ситуация вокруг шахты «Лапичевской» - той самой, где угледобыча проходила бы в черте города Кемерова.

- Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу шахты «Лапичевская». Это предприятие, которое в 2018 года через суды пытается получить возможность добывать уголь вблизи двух жилых районов Кемерова - Рудничного и Лесной Поляны, - отметил Андрей Панов.

Также замгубернатора напомнил о том, что Совет народных депутатов Кемеровского района приняли решение о создании особо охраняемой территории «Природный комплекс «Петровский» - как раз в том месте, где планировалась угледобыча. Депутаты смогли доказать, что это место нуждается в особом отношении из-за уникальной флоры и фауны.

- Собственники шахты пытались оспорить это в суде, но Кемеровский областной суд, а теперь и пятый апелляционный оставили решение депутатов без изменения, - добавил Андрей Панов.

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