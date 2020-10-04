Мужчину с небольшой бородой разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В Кемерове разыскивают 37-летнего мужчину. Среди примет пропавшего – небольшая борода..

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники правоохранительных органов разыскивают 37-летнего Евгения Юрьева. На данный момент известно, что мужчина ушел из дома в Кемерове в неизвестном направлении 3 октября 2020 года. с тех пор он не выходит на связь, а о его местонахождении и судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза каре-зеленые.

Особые приметы: носит небольшую бороду.

В день исчезновения был одет: черная куртка, черные штаны, черно-красные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Евгения Юрьева или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112