Холода резко придут в Кузбасс после недолгого потепления Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Заглянувшее еще на пару дней в Кузбасс бабье лето закончится сразу после выходных. Уже к концу недели вовсю будет идти снег.

Воскресенье порадует кузбассовцев теплом и температурой воздуха до +13 градусов. Но уже к вечеру столбики термометров опустятся до нулевых отметок, на севере области начнется дождь, который постепенно распространится на территорию всего региона.

Погода в Кемерове. ФОТО: Гисметео

По данным портала Гисметео, дождь с мокрым снегом и просто снег будут идти до конца недели, а температура воздуха станет лишь снижаться. И если в понедельник днем ожидается +7…+11 градусов, то уже во вторник - лишь +3…+4 градуса. К пятнице, 9 октября, ночная температура достигнет -6 градусов, а дневная не превысит -1…0 градусов.

И лишь к понедельнику, 13 октября, тепло вновь заглянет в Кузбасс. При этом дожди так и не прекратятся.