В Кузбассе произошло еще одно землетрясение. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

В Кузбассе произошло еще одно землетрясение. Сейсмостанции зафиксировали его в Крапивинском районе.

Согласно оперативной информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в субботу, 3 октября, в 21.44 по местному времени. Координаты землетрясения составили 54.80 северной широты и 86.54 восточной долготы, магнитуда - 2,9. При этом подземный толчок носил природный, а не технологенный характер.

Напомним, что в этот же день землетрясение произошло в 08.38 в 28 километрах на восток от Таштагола. Самый близкий к эпицентру населенный пункт – Усть-Кабырза. Магнитуда подземного толчка составила 2,5, что классифицируется как слабое землетрясение. Оно также носило естественный характер.