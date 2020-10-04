Жители трех городов Кузбасса скончались от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро, 4 октября, стало известно, что от коронавируса скончались жители трех городов Кузбасса. Общее число летальных случаев в области достигло 121.

Как сообщает оперативный межведомственный штаб области, один из пациентов – мужчина 1938 года рождения – проживал в Междуреченске. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Также у женщины 1976 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1969 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

Также за прошедшие заболевание выявлено у 173 пациентов, общее число заболевших с начала пандемии составило 10681 человек. Выздоровело 34 пациента, а всего с середины весны 7510 человек.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 3050 больных коронавирусом, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3126 человек.

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