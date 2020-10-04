Еще 173 кузбассовца заболели коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 4 октября стало известно, что еще 173 кузбассовца заболели коронавирусом. Оперативный штаб области опубликовал данные по ситуации с инфекцией в регионе.

У 173 человек за сутки выявлена новая коронавирусная инфекция, таким образом, поставлен очередной антирекорд. С начала пандемии общее число зараженных достигло 10 681 человека.

Выздоровело за сутки немного пациентов – 34. Общее число покинувших стационары за все время составило 7510 человек.

К сожалению, три летальных случая пополнили печальную статистику. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Междуреченске. У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.

Сейчас всего в регионе медицинскую помощь получают 3050 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3126 человек.

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