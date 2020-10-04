Где в Кузбассе выявлены новые заболевшие коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро, 4 октября. Специалисты рассказали, где именно выявлены новые случаи заболевания.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 46, Кемерово – 43, Междуреченск – 21, Анжеро-Судженск – 15, Белово и Киселевск – по семь, Кемеровский муниципальный округ – пять, Осинники и Прмышленновский муниципальный округ – по четыре. Еще по три случая выявлено в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Чебулинском муниципальном округ, по два – в Прокопьевске, Крапивинском и Топкинском муниципальных округах, еще по одному – в Мысках, Полысаеве, Юрге, Мариинском районе, Прокопьевском и Тяжинском муниципальных округах.

За минувшие сутки выздоровело 34 пациента, трое скончались. На данный момент медицинскую помощь получают 3050 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3126 человек.

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