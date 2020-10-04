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Коронавирус Covid-19

Новокузнецк восемь дней подряд лидирует по выявленным случаям коронавируса

Заболевшие появляются десятками
Мария КОЛОСОВА
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Новокузнецк восемь дней подряд лидирует по выявленным случаям коронавируса

Новокузнецк восемь дней подряд лидирует по выявленным случаям коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новокузнецк вот уже восьмой день подряд лидирует по числу новых выявленных случаев коронавируса. Заболевшие в городе появляются десятками.

Как рассказали в оперативном штабе области, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 46, Кемерово – 43, Междуреченск – 21, Анжеро-Судженск – 15, Белово и Киселевск – по семь, Кемеровский муниципальный округ – пять, Осинники и Прмышленновский муниципальный округ – по четыре. Еще по три случая выявлено в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Чебулинском муниципальном округ, по два – в Прокопьевске, Крапивинском и Топкинском муниципальных округах, еще по одному – в Мысках, Полысаеве, Юрге, Мариинском районе, Прокопьевском и Тяжинском муниципальных округах.

Также стало известно, что 34 человека вылечились, общее число выздоровевших составило 7510. Трое пациентов за минувшие сутки скончались – в Междуреченске, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске. Общее число скончавшихся от коронавируса достигло 121 человека.

На данный момент медицинскую помощь получают 3050 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3126 человек.

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