В Кузбассе открылась новая пожарная часть. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Кузбассе открылась новая пожарная часть. В зоне ее покрытия проживает 14 тысяч человек, а также находятся важные социальные объекты.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, пожарная часть № 11 «Агентства по защите населения и территории Кемеровской области – Кузбасса» открылась в поселке Бачатский города Белово. Раньше она располагалась в старом здании, которое не соответствовало современным требованиям. Сейчас в новом пожарном депо оборудован учебно-тренировочный комплекс, боксы для пожарных автомобилей, помещения для приема пищи и отдыха личного состава.

Также новое здание позволило создать в части газодымозащитную службу, оборудованную современными дыхательными аппаратами, что позволяет пожарным работать в задымленной, непригодной для дыхания среде. В распоряжении пожарных появился и новый автомобиль АЦ-2,5-40 на базе шасси ГАЗ33086. С его помощью можно ликвидировать пожары различной сложности, в том числе лесные и возгорания на производственных объектах.

-Новая пожарная часть обеспечивает прикрытие поселка и прилегающих населенных пунктов, где проживает более 14 тысяч человек, - добавили в ведомстве. - В зоне прикрытия также расположены социально-значимые объекты: образовательные и медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты.