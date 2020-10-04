Синоптики: В Кузбассе начинается предзимье Фото: Иван ВИСЛОВ

На следующей неделе в Кузбассе начнется так называемый сезон предзимья. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Уже на следующей неделе в некоторые регионы придет похолодание, период предзимья начнется в Новосибирской, Томской, Магаданской, Кемеровской областях, на Камчатке и Сахалине. Как сообщает руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в этих регионах ожидается похолодание и дождь с мокрым снегом.

-Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей - там ожидается похолодание. Регионы попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии, - цитирует специалиста ТАСС.

А в Магаданской области, на Сахалине и камчатке, по словам Варакина, погода будет напоминать уже зимнюю.

Отметим, что предзимье является одним из шести естественных синоптических сезонов. Оно начинается с середины октября и длится до начала третьей декады декабря.

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