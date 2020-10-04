Полиция просит помощи: В Кемерове пропал 9-летний ребенок

Полиция Кемерова просит помочь в поиске 9-летнего ребенка. Мальчик ушел из дома в воскресенье, 4 октября, и до сих пор домой не вернулся.

УМВД по городу Кемерово разыскивает 9-летнего Арсения Жура. Около 11.00 он пропал без вести в районе поселка Боровой.

Сейчас в поисках ребенка задействованы оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, а также волонтеры поискового отряда.

Приметы: на вид семь лет, рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, короткие рыжие волосы. В связи с заболеванием мальчик имеет трудности с речью.

Был одет в красную куртку, темно-синюю шапку и серые ботинки.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Арсения Жура, сообщить об этом по телефонам: 8 (3842) 68-06-10 либо 02 (102 с мобильного). Анонимность гарантируется.