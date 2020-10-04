Полиция: поиски пропавшего в Кемерове 9-летнего мальчика прекращены. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Полиция сообщает, что поиски пропавшего без вести в Кемерове 9-летнего мальчика прекращены. Ребенок ушел из дома утром в воскресенье, 4 октября и больше о нем ничего не было известно.

Во второй половине дня в воскресенье, полицейские сообщили о том, что ребенок, который пропал в районе поселка Боровой, найден живым.

-За помощью обратился отец 9-летнего мальчика. Мужчина рассказал, что его сын пропал в районе поселка Боровой, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские незамедлительно организовали поисковые мероприятия, в которых принимали участие оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники других подразделений, а также волонтеры поискового отряда. В результате полицейские патрульно-постовой службы обнаружили мальчика на берегу водоема в поселке Боровой.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках.