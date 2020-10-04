В Кузбассе мужчина повредил чужой автомобиль из-за плохого настроения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе мужчина, будучи в плохом настроении, решил выместить его на чужом автомобиле. Теперь дальнейшую его судьбу будет решать суд.

В Ленинске-Кузнецком в дежурную часть отдела полиции обратился местный житель и сообщил, что неизвестный повредил капот и дверь его автомобиля Pontiac Vibe, припаркованного во дворе многоквартирного дома. Сумма причиненного ущерба составила более 19 тысяч рублей.

Сотрудники, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Он и не думал скрываться, а находился на лавочке возле подъезда в алкогольном опьянении. Задержанным оказался 48-летний горожанин, он пояснил, будто повредил иномарку из-за плохого настроения. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

-Следствием установлено, что фигурант, возвращаясь домой, несколько раз пнул по передней двери, затем кулаком ударил по капоту Pontiac, который, как он посчитал, был припаркован с нарушением правил дорожного движения.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.