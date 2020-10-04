В Кузбасс идут мокрый снег и ветер до 18 метров в секунду Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбасс в понедельник, 5 октября, придут мокрый снег и ветер до 18 метров в секунду. Несмотря на то, что будет мокро и ветрено, синоптики обещают относительное тепло.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью 5 октября по области ожидается 0…+5 градусов, местами 0…-5. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов, местами до +13. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, ночью с порывами до 14, а днем – до 18 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в отдельных районах туманы.

В Кемерове в ночь на понедельник столбики термометров покажут +2…+4 градуса, днем температура будет находиться в отметках +6…+8 градусов. Северо-западный ветер разовьет скорость до 4-9 метров в секунду, местами будут порывы до 14 метров. Прогнозируется переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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