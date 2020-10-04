В Кузбассе двое школьников вскрыли и растащили иномарку по частям Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе двое школьников вскрыли чужую иномарку, а затем растащили ее по частям с целью наживы. Чтобы остаться незамеченными, подростки орудовали под покровом ночи.

В дежурную часть полиции Прокопьевска обратилась 47-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные демонтировали и похитили из ее автомобиля Mitsubishi аккумулятор, радиатор, два колеса на дисках, бортовой компьютер, а также сабвуфер. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастны школьники 15-ти и 17-ти лет. Около часа ночи они вскрыли и обворовали иномарку. Часть похищенного имущества подростки успели продать.

-Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что в отношении родителей школьников составлены административные протоколы. Материалы направлены в комиссию ПДН.