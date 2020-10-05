Локомотив протаранил легковой автомобиль на переезде в Кузбассе Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кузбассе на железнодорожном переезде локомотив протаранил легковой автомобиль. Машина выехала на пути на запрещающий сигнал светофора.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, столкновение произошло в воскресенье, 4 октября, в 12.41 по местному времени. На оборудованном светозвуковой сигнализацией железнодорожном переезде 241-го километра участка Белово – Бочаты водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист, увидев препятствие, попытался экстренно затормозить, однако столкновения не удалось избежать.

-В результате ДТП никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет, - сообщили подробности в ведомстве. - На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияло.