Жительница Кузбасса заплатила за звонок из банка 200 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В 200 тысяч рублей обошелся жительнице Кузбасса звонок от банка. Женщина стала жертвой мошенников.

В дежурную часть полиции Осинников обратилась 55-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Как выяснилось, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, будто на имя женщины некие третьи лица оформили кредит. Тут же собеседник стал настаивать, что деньги еще можно спасти – якобы они сейчас «заморожены» службой безопасности банка, и порекомендовал срочно перевести их на «безопасный счет». Потерпевшая выполнила все инструкции и под диктовку незнакомца перевела незнакомцу 200 тысяч рублей. Поняв через некоторое время, что стала жертвой афериста, горожанка сообщила о произошедшем в полицию.

-В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.