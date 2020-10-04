Кузбассовцы смогут увидеть редчайшее космическое событие. Фото: Enrico Enzmann, Damian Peach / Sky&Telescope

Жители Кузбасса совсем скоро смогут стать свидетелями редчайшего космического события. Его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Во вторник, 13 октября, жители Кузбасса получат возможность наблюдать уникальное природное явление. Это так называемое противостояние Земли и Марса, когда Красная планета подходит на максимально близкое расстояние и отчетливо видна невооруженным глазом.

Марс приблизится к Земле на 62 миллиона километров – это значительно меньше обычного, и его яркость составит 2,6. Для сравнения, яркость звезды Сириус составляет 1,4, полной Луны - 12,7, а Солнца - 26,7. Найти Марс можно будет благодаря красному свечению в юго-восточной части неба в созвездии Рыб. Лучше всего наблюдать за ним после полуночи, с 11 по 17 октября его видимость будет очень хорошей.