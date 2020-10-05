Невысокая женщина пропала в кузбасском лесу. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Одна из жительниц Кузбасса отправилась в лес в выходной день и пропала. Сейчас идут ее активные поиски.

Родные и близки, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники правоохранительных органов разыскивают 76-летнюю Валентину Сильченко. На сегодняшний день известно, что 4 октября женщина ушла в лес из СНТ «Черемушки», расположенного в поселке Косой Порог междуреченского района Кемеровской области. На настоящий момент ее местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.

В день исчезновения была одета: неизвестно.

С собой: неизвестно.

Если вам известно местонахождение Валентины Сильченко или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.