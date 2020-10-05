Кемерово вошел в топ-20 российских городов с высокими зарплатами Фото: Олег ЗОЛОТО

Кемерово и Новокузнецк находятся в верхней части рейтинга городов по уровню заработной платы. Так, областной центр занимает 20-е место.

Кемерово оказался на 20-й строке рейтинга со средней зарплатой 43,4 тысячи рублей, которых хватит на 2,5 потребительского набора. Новокузнецк - на 29-й строке рейтинга с зарплатой в 42,1 тысячи рублей и показателем 2,35.

Есть в первой половине рейтинга и наши ближайшие соседи. Так, в Екатеринбурге средняя зарплата - 48,6, а показатель набора - 2,47. Томск расположился на 22-й строке со средней зарплатой в 46,8 тысячи рублей и 2,46 потребительского набора. Абакан - на 30-м месте с 43,2 тысячи рублей и показателем 2,35. Новосибирск находится лишь на 36-м месте со средней зарплатой в 44,1 тысячи рублей и показателем 2,23.

Горно-Алтайск - на 69-м месте с зарплатой 38,4 тысячи рублей и показателем потребительского набора - 1,91.

Иркутск на 15-м месте - там средняя зарплата составляет 50 тысяч рублей, а показатель набора - 2,66. Жители Красноярска (на 18-м месте) на руки получают 49,4 тысячи рублей, показатель составляет 2,55.

Самые высокие зарплаты в Москве - 103,1 тысячи рублей, Южно-Сахалинске - 97,4 тысячи и Салехарде - 94,9 тысячи рублей. Потребительский индекс - 4,0, 3,81 и 3,62 соответственно.

Антилидеры рейтинга - Шахты с зарплатами в 28,5 тысячи рублей и 1,43 от потребительского набора и Махачкала с зарплатами в 29,8 тысячи и 1,53 от цены потребительского набора.

Составляя рейтинг, специалисты «РИА Рейтинг» учитывали не только среднюю заработную плату, но и стандартный потребительский набор для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Набор включает 109 товаров и услуг: продукты питания, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт, отдых, коммунальные услуги и прочее.