Сергей Цивилев поздравил учителей Кузбасса с профессиональным праздником. ФОТО: пресс-служба АКО

Сергей Цивилев поздравил кузбасских учителей с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно во всем мире 5 октября.

Губернатор Кузбасса отметил, что учителя выполняют очень важную работу: способствуют формированию мировоззрения подрастающего поколения, помогают раскрыться талантам детей, найти свое призвание в жизни. Также губернатор подчеркнул, что наши учителя, сталкиваясь с серьезными вызовами - например, дистанционное обучение во время пандемии - оперативно перестраиваются на новые формы работы и также качественно и ответственно выполняют свою работу.

- Уважаемые педагоги! В эти дни вы получаете большое количество поздравлений от школьников и их родителей, от выпускников самых разных лет, благодарных вам за ваше внимание и тепло сердец, - отметил Сергей Цивилев. - Примите благодарность и от всех кузбассовцев - за ваш поистине благородный труд, за верность призванию, за бесконечное терпение и самоотдачу в воспитании и обучении наших детей. Желаю вам успехов на профессиональном поприще и в жизни! И, конечно, здоровья, благополучия, добра вам и вашим близким!