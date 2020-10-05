Иномарка протаранила отбойник на мосту в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"

В ночь на 5 октября на одном из мостов в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь легковой автомобиль протаранил отбойник.

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП, которое произошло в Кемерове, на Кузбасском мосту, и разместили его в соцсетях. На кадрах видно, что легковой автомобиль врезался в отбойник: видимо, водитель не заметил идущих на мосту ремонтных работ и предупреждающих знаков.

- Водитель не справился с управлением. Автомобилю причинен материальный ущерб, пострадавших нет, - такие предварительные данные о ДТП озвучили в городской Госавтоинспекции.

Также сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили о том, что всем автомобилистам необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и погодные условия и выбирать безопасную скорость движения.