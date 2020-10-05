Еще три жителя Кузбасса с коронавирусом умерли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе вновь пополнилась печальная статистика. Еще три пациента, у которых ранее выявили коронавирус, скончались.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, на утро 5 октября в регионе зафиксировано три новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом.

У жителя Гурьевска 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы.

У жительницы Осинников 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У жителя Белова 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Всего же за минувшие сутки в регионе выявили еще 175 новых случаев заболевания. Таким образом, число заболевших достигло 10 856 человек. Из них 7562 выздоровели, 3170 человек получают необходимую медицинскую помощь.

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