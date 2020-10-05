+175: в Кузбассе новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В регионе новый антирекорд: еще 175 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Сразу 175 человек заболели за минувшие сутки коронавирусом в Кузбасса. в общей сложности число заболевших с момента начала пандемии достигло 10856 человек. Из них 3170 в настоящий момент получают необходимую медицинскую помощь, еще 2742 находятся под наблюдением в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: еще 52 пациента выписаны из инфекционных больниц с отрицательными тестами на коронавирус. В общей сложности число выздоровевших достигло 7562 человек.

Выросла и печальная статистика: еще трое кузбассовцев умерли. Теперь число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 124. По данным оперативного штаба, у жителя Гурьевска 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы.

У жительницы Осинников 1961 года рождения и жителя Белова 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

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