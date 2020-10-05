Оперштаб назвал территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

175 новых заболевших коронавирусом проживают в 20 городах и территориях Кузбасса. больше всего новых заболевших в Новокузнецке.

Из 175 новых случаев заболевания коронавирусом 47 приходится на Новокузнецк. На данным момент общее число заболевших достигло 2211 человек. Еще шестеро заболевших в Новокузнецком муниципальном районе.

В Кемерове на утро 5 октября медики выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших – 2454 человека. В Кемеровском муниципальном округе еще шесть человек с выявленным ковидом.

В Междуреченске тесты на коронавирус оказались положительными у 17 человек. Общее число заболевших – 1327.

В Калтане врачи выявили 16 человек с коронавирусом. В Белове – девять, а в Киселевске и Таштагольском районе – по шесть новых заболевших.

В Мысках и Чебулинском районе по пять новых пациентов с COVID-19. В Осинниках – четверо.

В Ленинке-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе по два новых заболевших. Столько же - в Тисульском муниципальном районе.

По одному случаю заболевания в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Юрге, Промышленновском и Топкинском муниципальных округах.

Всего же за минувшие сутки в регионе выявили еще 175 новых случаев заболевания. Таким образом, число заболевших достигло 10 856 человек. Из них 7562 выздоровели, 3170 человек получают необходимую медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасские врачи: Коронавирус может распространяться на расстояние до восьми метров

Кузбасские врачи сообщили, что коронавирусная инфекция может распространяться на расстояние до семи-восьми метров. Она очень опасна и заразна в аэрозольном виде.(подробности)