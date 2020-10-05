Определена дата отчетной пресс-конференции губернатора «700 дней. Строим Кузбасс». ФОТО: пресс-служба АКО

Определена дата перенесенной ранее отчетной пресс-конференции губернатора Кузбасса Сергея Цивилева «700 дней. Строим Кузбасс». Она состоится 8 октября в 10:00.

Пресс-конференция, посвященная подготовке Кузбасса к 300-летнему юбилею, который регион будет отмечать в июле 2021 года, проводится с периодичностью раз в 100 дней. На ней озвучиваются основные достижения в разных отраслях на пути к празднованию юбилея региона.

Ранее эта пресс-конференция была назначена на 24 сентября, однако была перенесена из-за изменений в графике работы губернатора Кузбасса и подготовкой к заседанию рабочей группы Государственного совета Российской Федерации.

- С учетом ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, как и предполагалось ранее, журналисты примут участие в пресс-конференции в гибридном (дистанционно-очном) формате, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.