Вместо платы за проезд кузбассовец бил по машине такси бутылкой Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Новокузнечанин решил, что отсутствие денег не может стать причиной отказа от поездки на такси. Когда же таксист потребовал оплатить поездку, мужчина повел себя неадекватно.

Нетрезвый житель Новокузнецка решил прокатиться на такси, сел в машину, но позже выяснилось, что у него нет денег. Тогда водитель такси потребовал, чтобы пассажир покинул салон. Мужчина повел себя неадекватно, стал скандалить, а когда все же вышел из машины, решил отомстить таксисту. Стеклянной бутылкой он ударил по лобовому стеклу автомобиля ВАЗ-2114. Стекло не выдержало удара и разбилось.

- После этого водитель обратился за помощью к правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по городу Новокузнецку. - Экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 32-летнего дебошира

К слову, буйный пассажир уже имел проблемы с законом: он был судим за неправомерное завладение автомобилем. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции