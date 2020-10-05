Кемеровчанин под предлогом кредита обманул 31 россиянина Фото: Евгения ГУСЕВА

Кемеровчанин по телефону обещал помочь в оформлении кредита, но вместо этого обманывал людей и присваивал их деньги. Ему удалось обвести вокруг пальца 31 человека.

23-летний кемеровчанин разместил в интернете объявление о том, что может помочь в оформлении денежных займов гражданам с любой кредитной историей. Для того, чтобы получить деньги, он просил оплатить обязательную страховку, обслуживание счета и некоторые другие расходы. Как только нуждающиеся в деньгах делали это, он тут же вносил «заемщика» в черный список и более не отвечал на звонки.

- По такой схеме он обманул 31 человека из 25 регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 250 000 рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Задержать находчивого кемеровчанина удалось в марте 2020 года. у него изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерную технику, которые, по версии следствия, использовались при совершении преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.