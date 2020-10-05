В Кузбассе возле гаражей нашли труп 15-летнего подростка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе возле гаражей обнаружен труп 15-летнего подростка. По данному факту следственный комитет проводит проверку.

Как рассказали в ведомстве, в воскресенье, 4 октября, около 21.30 поступило сообщение о том, что в Прокопьевске около частного дома обнаружено тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, подросток, переливая бензин с помощью шланга из одной машины в другую, случайно вдохнул его пары и потерял сознание. Его обнаружил двоюродный брат, который вынес мальчика из помещения гаража и вызвал скорую помощь. Однако прибывшие на место медики ничем уже помочь не смогли. Они же вызвали следственную группу.

-Следует отметить, что мальчик воспитывался в благополучной семье, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии с подростком, - сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе, точная причина смерти пострадавшего.