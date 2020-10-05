Гололед, снег и резкий ветер придут в Кузбасс Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на вторник, 6 октября. В Кузбассе ожидаются гололед, снег и резкий ветер.

В ночь на вторник по области прогнозируется 0…-5 градусов, местами в отдельных районах будет +5. Днем потеплеет до +2…+7 градусов. Будет дуть западный ветер - ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров, а днем его скоростью достигнет 6-11 метров в секунду, временами будут порывы до 16 метров в секунду.

Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега, днем с дождем. На дорогах местами гололедица.

В Кемерове ночью 6 октября прогнозируется -2…-4 градуса, днем воздух прогреется до +2…+4 градусов. Как и в целом по области, будет дуть западный ветер, ночью со скоростью 3-8 метра в секунду, днем - 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров. Будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.