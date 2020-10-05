Кузбасс вошел в число лидеров по числу преступлений по нацпроектам Фото: Александр ГЛУЗ

Кузбасс вошел в число регионов-лидеров по количеству преступлений при реализации национальных проектов. Помимо него, в тройку вошли Хакасия и Томская область.

В Новосибирске состоялось совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах СФО, в ходе которого секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев назвал сибирские регионы, где выявлено наибольшее количество правонарушений при выполнении нацпроектов.

-Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях, - цитирует Николая Патрушева РИА-Новости.

Участники встречи обсудили также меры борьбы с правонарушениями в сфере национальных проектов. В регионах Сибири их было выявлено 29, из них шесть связаны с коррупцией.

Напомним, что национальные проекты – это федеральная программа, рассчитанная до 2024 года. Она направлена на развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, культура, малое и среднее предпринимательство, дорожная отрасль, жилье, экология, производительность труда и др.