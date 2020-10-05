Снег, дожди и гололед: какой будет погода на неделе в Кузбассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на предстоящую неделю в Кузбассе. Обнадежить жителей области нечем – практически каждый день будет идти снег и дожди, а на дорогах трудности создаст гололед.

Во вторник, 6 октября, в регионе похолодает еще больше, днем температура поднимется только до +2…+7 градусов. Западный ветер будет достигать скорости 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 16 метров. В отдельных районах пройдут небольшие, по югу умеренные осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.

На дорогах местами гололедица.

В среду ночью столбики термометров покажут -1…-6 градусов. Днем воздух прогреется до +1…+6. Ветер скорости и направления не сменит. Ночью местами по области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах также будет скользко.

В четверг, 8 октября, ночью столбики термометра покажут -1…-6 градусов, днем температура будет находиться в отметках -1…+4 градуса. Западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров ночью и до 15 метров днем. В отдельных районах пройдут небольшие, ночью по югу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

В пятницу ночью ожидается -2…-7 градусов, днем -1…+4. Ветер сменит направление на северо-западное и немного стихнет, его скорость будет достигать 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Автомобилистам по-прежнему стоит быть предельно внимательными.