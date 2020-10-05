Россельхозбанк продлевает действие специальных процентных ставок по потребительским кредитам до конца 2020 года

В рамках специального предложения Банка можно оформить потребительский кредит под сниженную ставку от 5,9 процента годовых на сумму до 5 миллионов рублей на любые цели, либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 миллионов рублей. Кредит выдается на срок до 7 лет.

«Россельхозбанк всегда стремится предложить своим клиентам оптимальные условия кредитования. В честь своего 20-летия мы запустили специальное предложение по потребительским кредитам – «Кредит Юбилейный». Первоначально предложение планировалось на более короткий срок, но, учитывая высокий спрос, мы решили продлить акцию до конца текущего года», – отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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