В Кузбассе директор муниципального предприятия пойдет под суд за растрату Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе будут судить директора муниципального предприятия, которого обвиняют в растрате бюджетных средств. Противозаконной деятельностью он занимался более трех лет.

По версии следствия, 42-летний директор одного из муниципальных унитарных предприятий в Мысках с ноября 2013 по декабрь 2016 года обвиняемый заключил договоры аренды якобы двух личных автомобилей для нужд организации. На самом же деле одну машину мужчина использовал в личных целях, а вторую оформил по фиктивному договору.

-В результате незаконных действий чиновника бюджету муниципального предприятия был причинен ущерб на сумму порядка 499 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ, собранные материалы были переданы следствию. Свою вину обвиняемый признал, а также добровольно возместил причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело с собранными материалами было передано на рассмотрение в суд.