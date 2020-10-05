В Кузбассе с администрации взыскали 300 тысяч рублей за травму ребенка на качелях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе с администрации одного из городом взыскали 300 тысяч рублей за травму ребенка на качелях. Оборудование не содержалось в исправном состоянии.

В Анжеро-Судженске на личный прием к прокурору пришел мужчина и рассказал, что его 12-летняя дочь серьезно травмировалась на детской площадке. В ходе проверки выяснилось, что девочка качалась на качелях и в какой-то момент их цепь оборвалась. Школьница упала на землю и сломала берцовую кость правой голени, после чего ей пришлось долго лечиться.

-Проверка показала, что оборудование детской игровой площадки установлено в 2007 году, числится в реестре муниципальной собственности и является муниципальным имуществом, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Однако игровое оборудование содержалось ненадлежащим образом, его техническое состояние не соответствовало требованиям безопасности. В результате бездействия собственника по содержанию муниципального имущества здоровью девочке причинен вред.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженска компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Суд требование удовлетворил.

Сейчас средства девочке перечислены, а опасные качели демонтировали.