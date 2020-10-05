Сотрудники кузбасской колонии перехватили беспилотник с посылкой для заключенных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники одной из кузбасских колоний перехватили беспилотник с посылкой, предназначавшейся заключенным. В ней находилась партия мобильных телефонов.

Поздним вечером младший инспектор отдела охраны колонии строгого режиме ИК-44 обнаружил квадрокоптер, который летел в сторону запретной зоны. На место его предполагаемой посадки была направлена резервная группа отдела охраны и сотрудники оперативного отдела.

На прилегающей к колонии территории они задержали 31-летнего уроженца Гурьевска. При мужчине нашли и сам беспилотник, пульт к нему, а также привязанный к аппарату полиэтиленовый сверток, в котором находилось шесть сотовых телефонов и одно зарядное устройство.

-Предметы изъяты. Как пояснил задержанный, телефоны он согласился передать за вознаграждение 5000 рублей от некоего гражданина, с которым недавно познакомился, - рассказали в ГУСФИН России по Кемеровской области. - Составлены материал об административном правонарушении, для передачи мировому судье города Белово. По данному факту проводится проверка.