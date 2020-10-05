Замминистра спорта России встретился с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Фото: Министерство физической культуры и спорта Кузбасса/ Instagram

Заместитель министра России Андрей Сельский встретился с губернатором Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили перспективы цифровизации спорта в регионе.

В рамках рабочей поездки Андрей Сельский принял участие в рабочем совещании у заместителя губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергея Алексеева. Там же присутствовали министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков, министр спорта Кузбасса Сергей Мяус и замминистра физической культуры и спорта Кузбасса - начальник управления Александр Боксгорн. Во время встречи участники обсудили роль цифровизации в сфере спорта.

Позже замминистра побывал в Институте цифры, открытом в КемГУ, и отметил уникальность проекта, позволяющего применять цифровые технологии во всех сферах общества. Также Андрей Сельский побывал в президентском кадетском училище и на площадке строящегося ледового дворца «Кузбасс».

В завершение состоялась встреча Андрея Сельского с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. По инициативе главы региона стороны договорились о цифровизации спорта в Кузбассе. Таким образом, он станет одним из первых российских регионов, в котором будет запущен данный пилотный проект.