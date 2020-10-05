На федеральной трассе в Кузбассе появятся новые дорожные камеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», появятся новые дорожные камеры. Они будут фиксировать выезд автомобилей на встречную полосу.

Как рассказали в областной ГИБДД, камеры установят на въезде и выезде из трех сел - Симаново, Топки и Мазурово. Приборы способны фиксировать выезд на полосу встречного движения, в то время, как установленные прежде камеры отмечали превышение скоростного режима. В ведомстве отметили, что в населенном пункте разрешается движение транспорта со скоростью 60 километров в час в границах дорожных знаков особых предписаний «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта». Превышение скорости движения грозит нарушителю штрафом от 500 до 5000 рублей.

Напомним, что на автобане Кемерово - Новокузнецк работают камеры фиксации превышения скорости движения. На участке этой автодороги с 0-го до 6-го километра скорость ограничена до 110 километров в час, с 6-го по 67-й километр - до 130 километров в час, с 68-го до 189-го километра - до 110 километров в час. При этом указанные выше скоростные режимы разрешено выбирать при условии, что дорожные условия обеспечивают безопасное движение с такой скоростью.